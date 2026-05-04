Impacto en la U: PDI irrumpe en el CDA tras allanamiento al domicilio de Michael Clark

La Policía de Investigaciones (PDI) sorprendió este lunes al presentarse en el Centro Deportivo Azul, complejo perteneciente a Universidad de Chile, para realizar una fiscalización a una decena de funcionarios de la institución.

Según información de ADN Deportes, cerca de 15 trabajadores del club, del área de operaciones y finanzas, fueron fiscalizados. En el procedimiento, se tomaron fotografías y se solicitaron pendrives y notebooks.

Aunque los funcionarios desconocían las razones del operativo, lo cierto es que este se produjo en el marco de la investigación que involucra al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, por el caso Sartor.

De hecho, durante la mañana de este lunes, el Ministerio Público concretó el allanamiento al domicilio del propio Clark. La orden de entrada, registro e incautación fue autorizada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Además de la vivienda del exdirigente, la orden de allanamiento incluyó las oficinas de Azul Azul en el CDA y otras cuatro sociedades vinculadas al caso Sartor (Bulla SpA, Inversiones Antumalal Limitada, Romántico Viajero SpA y RedWood Capital SpA).

Los antecedentes del caso Sartor

En noviembre del 2025, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció una serie de sanciones para los exdirectores de Sartor Administradora General de Fondos, entre ellos, Michael Clark, por una serie de irregularidades financieras.

Junto al extimonel azul, Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Miguel León, Mauro Valdés, Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera fueron las personas sancionadas por la CMF.

En el caso de Clark, quien por entonces era presidente de Azul Azul, fue sancionado con una multa de UF 65.000 ($2.500 millones) y quedó inhabilitado por 5 años para ejercer funciones como director o ejecutivo principal en diversas entidades del sistema financiero y de valores.

Sobre las irregularidades, la CMF informó que Clark, Larraín, Harz, Ebel, León, Valdés, Bustamante y Jorquera “actuaron privilegiando el interés de empresas relacionadas a ellos por sobre el de los fondos administrados, omitiendo reiteradamente las regulaciones de la Ley Única de Fondos para estas operaciones”.

“En efecto, los aportes no se destinaron a la mejor conveniencia e interés de los fondos y sus aportantes, pues se desviaron a financiar empresas relacionadas, en muchos casos en precaria situación financiera, con deudas impagas y carentes de garantías, efectuando inversiones que eran manifiestamente perniciosas para los fondos y sus aportantes”, agregó la CMF.

Además, la Comisión para el Mercado Financiero indicó que las personas antes mencionadas proporcionaron “información falsa en los estados financieros de los Fondos de Inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico al 31 de diciembre de 2023, al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2024″.

Cabe recordar que justo cuando explotó el Caso Sartor a finales de 2024, Michael Clark compró el 63% de las acciones pertenecientes al grupo, para de esta forma, él a través del fondo Tactical Sports, transformarse en accionista mayoritario del club.

Tras el castigo de la CMF, Clark no dejó la presidencia de Azul Azul y afirmó que agotaría todas las instancias para demostrar su inocencia, aunque posteriormente terminó renunciando y el cargo fue asumido hace pocos días por Cecilia Pérez.