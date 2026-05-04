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$12 mil millones sin cobrar: Contraloría detecta desorden con licencias médicas en Servicio de Salud Tarapacá

Contraloría detecta más de $12 mil millones sin cobrar en Salud Tarapacá

Nelson Quiroz

Contraloría General de la República (CGR)

Contraloría General de la República (CGR) / VICTOR HUENANTE

La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves falencias en la gestión financiera del Servicio de Salud de Tarapacá, al constatar que la entidad mantiene más de $12 mil millones sin cobrar asociados a licencias médicas de sus funcionarios.

La situación quedó al descubierto tras un examen de cuentas que analizó miles de documentos de reposo laboral tramitados entre 2023 y marzo de 2025.

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La revisión, originada a partir del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9, que alertó sobre posibles irregularidades como viajes al extranjero durante licencias, abarcó más de 33 mil casos.

El informe final evidenció que el servicio no gestionó el cobro de 17.390 licencias médicas, además de presentar deficiencias en el registro contable de los subsidios por incapacidad laboral.

Entre los principales hallazgos, la CGR advirtió que los montos aprobados por organismos como FONASA, ISAPRE y la COMPIN no son registrados oportunamente, dejando fuera de la contabilidad recursos relevantes. Asimismo, el 86% de los subsidios recuperados carece de un desglose claro de las licencias asociadas, lo que dificulta su trazabilidad.

El organismo contralor también detectó inconsistencias en más de 18 mil folios dentro de los sistemas de información de recursos humanos, además de una diferencia superior a $507 millones entre los registros contables y los auxiliares de cobranza, lo que agrava el escenario administrativo.

Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó al Servicio de Salud de Tarapacá iniciar acciones para recuperar la totalidad de los recursos en un plazo de 60 días, junto con reforzar sus mecanismos de control interno y mejorar la contabilización de los subsidios. Paralelamente, anunció la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

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