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Muere Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

Quien permaneció dentro de la máxima orgánica legal del fútbol chileno por 21 años falleció este lunes.

Carlos Madariaga

Muere Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

Muere Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP / Diario Concepción

Este lunes, el fútbol chileno quedó de luto luego que se diera a conocer la muerte de un ícono de la actividad.

Se trata del expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Ángel Botto, orgánica donde estuvo durante 21 años, siendo durante gran parte de ese período presidente, dejando el cargo en 2014.

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Desde hace varias semanas, quien también fuera dirigente de Santiago Wanderers permanecía internado en una clínica en Viña del Mar.

Ya alejado de la actividad, el abogado estuvo comentando los partidos del elenco caturro en Radio Portales durante los últimos cuatro años hasta que se agravó su estado de salud.

Finalmente, Ángel Botto falleció durante la tarde de hoy lunes, a los 77 años, dejando un legado en torno a su análisis público de las polémicas referiles que marcaron el desarrollo del fútbol nacional en las últimas décadas.

“Cuando uno entra en edad, los amigos se empiezan a ir. Ángel era un amigo del fútbol, del café, de estar todos los días hablando del fútbol y de la vida. Es difícil cuando se va. Era apasionado por el fútbol y por Santiago Wanderers, hizo mucho por el fútbol”, recordó, en diálogo con ADN Deportes, uno de sus amigos más cercanos, Eduardo Gandulfo.

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