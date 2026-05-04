;

VIDEO. Se supo todo: Marcelo ‘Chino’ Ríos confiesa cargo clave que le ofreció el Presidente José Antonio Kast

“Se estuvo hablando por un momento”, reveló el extenista en diálogo con Mucho Gusto.

Sebastián Escares

Se supo todo: Marcelo ‘Chino’ Ríos confiesa cargo clave que le ofreció el Presidente José Antonio Kast

Marcelo ‘Chino’ Ríos, está en el ojo público. El extenista tuvo un fin de semana bastante comentado, luego de que se difundiera un video suyo siendo retirado de un bar de Vitacura.

En diálogo con Mucho Gusto, el exnúmero uno del mundo tenis reconoció su error. "Reconozco que se me pasaron las copas, me acuerdo poco y es raro, porque cuando tomo me acuerdo y (ahora) no me acuerdo de muchas cosas que pasaron", confesó.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, no entendió del todo por qué Carabineros llegó hasta el lugar. “A mí no me llevan detenido. Me sacaron, los pacos... perdón, los carabineros para hablar conmigo y ahí se ve que me pega unas palmaditas. A mí no me llevan detenido, no estoy manejando ni nada”, aclaró.

En medio del diálogo que sostuvo en el matinal de Mega, el Chino Ríos confesó que tuvo un ofrecimiento por parte del Gobierno de José Antonio Kast.

“Ministro del Deporte”

La animadora del espacio, Karen Doggenweiler, le consultó a Ríos: “¿Te deben haber ofrecido un montón de cargos de elección popular o no?“.

A la interrogante, el extenista contestó: “Se estuvo hablando por un momento de Ministro del Deporte”, confesó.

“Pero tampoco es algo que me llame la atención la política, no es algo que me quite el sueño y es difícil, complicado, no es fácil”, sostuvo.

Por último, Ríos señaló: “Yo dije que a los 50 años me retiraba de todo, que a los 50 años me jubilaba”, cerró.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad