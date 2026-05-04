Se supo todo: Marcelo ‘Chino’ Ríos confiesa cargo clave que le ofreció el Presidente José Antonio Kast

Marcelo ‘Chino’ Ríos, está en el ojo público. El extenista tuvo un fin de semana bastante comentado, luego de que se difundiera un video suyo siendo retirado de un bar de Vitacura.

En diálogo con Mucho Gusto, el exnúmero uno del mundo tenis reconoció su error. "Reconozco que se me pasaron las copas, me acuerdo poco y es raro, porque cuando tomo me acuerdo y (ahora) no me acuerdo de muchas cosas que pasaron", confesó.

Sin embargo, no entendió del todo por qué Carabineros llegó hasta el lugar. “A mí no me llevan detenido. Me sacaron, los pacos... perdón, los carabineros para hablar conmigo y ahí se ve que me pega unas palmaditas. A mí no me llevan detenido, no estoy manejando ni nada”, aclaró.

En medio del diálogo que sostuvo en el matinal de Mega, el Chino Ríos confesó que tuvo un ofrecimiento por parte del Gobierno de José Antonio Kast.

“Ministro del Deporte”

La animadora del espacio, Karen Doggenweiler, le consultó a Ríos: “¿Te deben haber ofrecido un montón de cargos de elección popular o no?“.

A la interrogante, el extenista contestó: “Se estuvo hablando por un momento de Ministro del Deporte”, confesó.

“Pero tampoco es algo que me llame la atención la política, no es algo que me quite el sueño y es difícil, complicado, no es fácil”, sostuvo.

Por último, Ríos señaló: “Yo dije que a los 50 años me retiraba de todo, que a los 50 años me jubilaba”, cerró.