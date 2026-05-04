La silenciosa visita de Mosa al Claro Arena: el detalle que podría revolucionar el nuevo Estadio Monumental

Colo Colo sigue dando pasos claves para la remodelación del Estadio Monumental. Hace algunos días, el cuadro albo oficializó su alianza con la empresa norteamericana Playfly Sports, se encargará de gestionar los recursos y encontrar el ‘naming right’ para la construcción del nuevo recinto de Macul.

En medio de este proceso, el “Cacique” también ha comenzado a observar proyectos cercanos como el Claro Arena, el remodelado estadio de Universidad Católica, el cual ha sido premiado en el extranjero por su innovador diseño y su alto estándar de infraestructura.

Fue así como la dirigencia de Blanco y Negro, encabezada por su presidente Aníbal Mosa, acompañó al plantel femenino del club en su duelo ante la UC que se jugó en el reducto de San Carlos de Apoquindo, con triunfo de las albas por 2-0.

En la instancia, según pudo conocer ADN Deportes, el timonel albo aprovechó de recorrer las instalaciones del recinto precordillerano y sostuvo conversaciones con funcionarios de Cruzados, proyectando lo que pretende desarrollar en Pedrero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la impresión de Mosa respecto al césped sintético del Claro Arena. El madamás de Colo Colo logró ver de cerca el campo de juego y se llevó una grata impresión de la superficie artificial.

Una señal de lo que podría evaluar Blanco y Negro para el nuevo Estadio Monumental, que actualmente es de pasto natural. En todo caso, cualquier decisión quedará en pausa hasta que se concrete el inicio formal de las obras.