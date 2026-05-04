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Negocios por más de 400 millones: las escuchas telefónicas que complican a Francisco Kaminski

Un informe de la investigación liderada por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI detalló el modus operandi del animador.

Nicolás Lara Córdova

Negocios por más de 400 millones: las escuchas telefónicas que complican a Francisco Kaminski

Un informe de la investigación liderada por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI detalló el modus operandi del animador.

En la mañana del pasado 28 de abril, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) procedieron en la detención de Francisco Kaminski y al allanamiento de su departamento en el marco de una investigación por lavado de activos.

Durante las últimas horas de este lunes 4 de mayo, se dio a conocer el informe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI donde se detalló una conversación telefónica entre el animador y periodista y David Israel, donde se dejó en evidencia el modus operandi de la organización.

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El documento, según informó EMOL, pone el foco sobre Kaminski, quien quiso desvincularse del tema, pero la fiscalía persiste en su investigación apuntándolo por la compra y venta de vehículos en la automora Cincar, la cual era encabezada por Israel.

Movimientos por más de 400 millones de pesos: las pruebas contra Francisco Kaminski

En el documento se detallaron las llamadas telefónicas que sostuvo Francisco Kaminiski y el ‘Rey David’, donde dieron a conocer movimientos por más de 400 millones de pesos en algunos casos en los que se realizaban negocios con inmuebles.

“Kaminski le pregunta por sus propiedades, si aún tiene disponible Rapel. David le comenta que tiene Rapel, tiene una panadería con oficina arriba, tiene un departamento y una casa en Las Vizcachas. David comenta que la tasación en Rapel, que son todas arriba de $400 millones, pero que pueden hacer el ‘juego’ que ellos quieran, la casa de Las Vizcachas que está como a $220 o $230, él quiere $160”, detallan.

En el archivo también advierte posibles irregularidades en los negocios entre Francisco Kaminski y David Israel, donde se detalla que entre ambos negociaron créditos y propiedades para no “ser cazados”.

Francisco Kaminski descartó su participación en hechos delictuales y explicó a la PDI que su vínculo con la automotora Cincar se debió a un “auspicio”.

“A David lo conocí a través de un amigo mío que me lo presentó y después él llegó a auspiciar el programa que hacíamos de noche en La Red. Tengo una buena relación (con él) y le mandé clientes. Le compré solo un auto, pero tengo muchos amigos que le han comprado autos”, comentó.

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