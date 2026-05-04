“Es un tema muy sensible”: Milad aborda las críticas al arbitraje y puso plazos para la separación de la ANFP con la Federación de Fútbol de Chile / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este lunes, el Ministerio del Deporte comenzó las mesas de trabajo con diversos organismos en torno a la implementación de los cambios a la ley de sociedades anónimas deportivas.

En ese contexto, se produjo la primera reunión con representantes de la ANFP, liderados por Pablo Milad.

“Más que nada, es la planificación de cómo va a ser el proceso. Tenemos que ver la especificación de algunos términos, como la parte jurisdiccional, para mantener los tribunales propios y no depender de la Comisión Nacional de Arbitraje”, aseguró en torno a los alcances de la reforma.

“Queremos que deje de haber especulaciones y qué mejor que haya facultades para investigar y llegar a quienes son los verdaderos dueños de los clubes”, explicó Milad, apuntando a que se concrete la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile antes del plazo legal.

“Esperemos se pueda definir lo antes posible, no esperar los 18 meses. Ya se ha ido trabajando. Lo ideal es que esto se concrete antes de las elecciones. El técnico tiene que llegar con un nuevo directorio”, enfatizó, comentando la chance de que el expresidente de Cruzados, Juan Tagle, pueda sucederlo en el cargo.

“Tiene todos los méritos y la experiencia para postular. Si quiere ser candidato, feliz, y el que quiera, va a ser una elección abierta (...) Hay gente muy capacitada para asumir”, comentó.

Pablo Milad, el presente y futuro futbolístico

El mandamás del fútbol chileno abordó las críticas al desempeño del arbitraje.

“Es un tema muy sensible. Los clubes se pronuncian cuando los perjudican, pero nunca cuando los favorecen. Hay que seguir trabajando para que los árbitros apliquen los mismos criterios y no haya una dualidad en un mismo partido”, comentó, apuntando a posibles soluciones.

“Esto es humano. Para la nueva licitación del VAR estamos incluyendo la Primera B con tal de limitar los errores lo mayor posible. Los árbitros ven con preocupación que tienen que mejorar, lo saben, me toca verlos en la oficina”, planteó Milad, que también abordó si Nicolás Córdova permanecerá o no dirigiendo a La Roja tras los amistosos de junio.

“Eso es relativo, está supeditado a un nuevo directorio. Se ha criticado la elección de entrenadores sin dimensionar el momento del fútbol chileno, donde no tenemos jugadores en grandes equipos como era antes. El nuevo entrenador tendrá que ser elegido por el nuevo directorio”, cerró.