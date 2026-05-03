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AUDIO. Garnero explota contra los árbitros: “Son todos fisicoculturistas, tienen facha… pero en el juego erran mucho”

El entrenador de Universidad Católica disparó sin filtro contra el nivel del arbitraje en Chile, tras sentirse perjudicado en el empate ante la UdeC por la Copa de la Liga.

Javier Catalán

Daniel Garnero, DT de la UC

Daniel Garnero, DT de la UC

08:41

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Universidad Católica igualó de manera dramática ante Universidad de Concepción por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, en un duelo marcado por la expulsión de José Salas en el minuto 32.

Esta tarjeta roja desató la furia de Daniel Garnero, quien en conferencia de prensa apuntó sin filtro contra el arbitraje, incluso calificando a los jueces como “fisicoculturistas”.

La primera complicación es que tuvimos uno menos por una irresponsabilidad del árbitro. La primera amonestación, ¿me la pueden explicar? El chico no hizo nada, le hacen una falta; el rival lo venía a buscar y después se enfrenta con Gary, al que no le dijo nada, y lo amonestan. La segunda fue un error, se equivocó y nos quedamos con uno menos, y ahí ya cambió el juego”, comenzó señalando el DT cruzado.

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“Yo no sé… sinceramente, si lo hizo a propósito, lo entiendo, porque puede pasar; si no, es preocupante. El penal a Pancho (Rossel) es penal y tarjeta, y lo amonesta por simular. Hoy los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen facha, saben el reglamento de memoria. Ahora, en la esencia del juego, se equivocan mucho… mamita querida. Me voy con mucha bronca”, agregó el argentino sobre el desempeño de Mario Salvo.

Además, se refirió al próximo desafío de su equipo, que será ante Cruzeiro en el Claro Arena por Copa Libertadores. “El miércoles tenemos un ‘picadito’ contra unos brasileños que dicen que juegan bastante bien. Es Copa Libertadores, estamos en una instancia muy buena. Haber obtenido los resultados que tuvimos de visitantes nos posiciona bien, ahora tenemos que hacernos fuertes de local, porque este grupo está muy complicado”, cerró Garnero.

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