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Lluvia en Santiago confirmada: ¿Qué día y a qué hora son las precipitaciones de esta semana?

En el centro de la capital se podrían esperan entre 8 y 13 milímetros. Revisa aquí el pronóstico completo.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago confirmada: ¿Qué día y a qué hora son las precipitaciones de esta semana?

La lluvia vuelve a Santiago esta semana. Un sistema frontal que avanza de sur a norte traerá precipitaciones a la Región Metropolitana, y ya hay hora confirmada para su llegada a la capital.

Según Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, las precipitaciones dirán presente a mitad de semana y se extendería por varias horas.

Así, todo apunta a este miércoles 6 de mayo desde las 18:00 horas. La caída de agua de podría mantener durante gran parte de la noche e incluso la madrugada del jueves 7.

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Por su parte, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Andrés Moncada, también confirmó el evento y habló de chubascos débiles.

Lluvia en Santiago este miércoles: ¿Cuántos milímetros caerán esta semana?

En el centro de Santiago se esperan entre 8 y 13 milímetros. En paralelo, En los sectores altos de la cordillera, la nieve podría superar los 10 centímetros, especialmente en el Cajón del Maipo.

Por lo demás, también se registrarían tormentas eléctricas durante la tarde-noche del miércoles en sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Antes de llegar a Santiago, el sistema frontal ya impacta el centro-sur. La DMC emitió avisos meteorológicos para las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, con montos que podrían alcanzar los 50 milímetros en algunas zonas.

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