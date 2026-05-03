Vientos de hasta 70 km/h: Meteorología emite aviso para estas 6 regiones de Chile por tres días

La advertencia estará vigente durante la próxima semana en distintas zonas del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Vientos de hasta 70 km/h: Meteorología emite aviso para estas 6 regiones de Chile por tres días / AgenciaUno

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), emitió dos avisos que dejarán rachas de hasta 70 km/h en seis regiones del país.

El primero de los avisos, se debe a un sistema frontal que se aproxima a la zona comprendida entre la región de Valparaíso y la región del Biobío.

Dicha advertencia estará vigente entre la mañana del lunes 4 de mayo y la mañana del miércoles 6 de mayo. A continuación, las zonas que se verán afectadas:

Región de Valparaíso

  • Cordillera: 25-40 /rachas 60 (miércoles 6 de mayo).

Región Metropolitana

  • Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 4 de mayo) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).

Región de O’Higgins

  • Cordillera: 25-40/rachas 50 (lunes 4 de mayo) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).

Región del Maule

  • Litoral: 25-40/rachas 50 (miércoles 6 de mayo).
  • Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (miércoles 6 de mayo).
  • Valle: 25-40/rachas 50 (miércoles 6 de mayo).
  • Precordillera: 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).
  • Cordillera: 25-40/rachas 70 (lunes 4 de mayo), 25-40/rachas 60 (martes 5 de mayo) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).

Región de Ñuble

  • Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 5 de mayo) y 25-40/rachas 60  (miércoles 6 de mayo).
  • Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (miércoles 6 de mayo).
  • Valle: 25-40/rachas 50 (miércoles 6 de mayo).
  • Precordillera: 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).
  • Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 4 de mayo), 25-40/rachas 60 (martes 5 de mayo) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).

Región del Biobío

  • Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 5 de mayo) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).
  • Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 5 de mayo) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).
  • Valle: 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).
  • Precordillera: 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).
  • Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 4 de mayo), 25-40/rachas 60 (martes 5 de mayo) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6 de mayo).

Segundo aviso por vientos

Paralelamente, se presentarán vientos en el archipiélago de Juan Fernández, en la región de Valparaíso.

Según la DMC allí se presentarán vientos de entre 25 y 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h entre la madrugada y la tarde del próximo martes 5 de mayo.

