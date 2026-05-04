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Imacec vuelve a caer y enciende alarmas: economía chilena suma tercera contracción consecutiva en marzo

La economía chilena retrocedió 0,1% anual en marzo, arrastrada por la minería y la industria, aunque comercio y servicios evitaron una caída mayor.

Juan Castillo

Benjamín Quinteros

Imacec vuelve a caer y enciende alarmas: economía chilena suma tercera contracción consecutiva en marzo

La economía chilena mostró señales mixtas en marzo. De acuerdo con el último informe del Banco Central, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró una caída de 0,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, reflejando un escenario aún débil en sectores clave.

Pese al retroceso anual, el dato mensual desestacionalizado mostró un leve repunte: la actividad creció 0,3% respecto de febrero, evidenciando cierta recuperación en el corto plazo.

El resultado estuvo marcado por un fuerte contraste entre sectores, donde la caída en la producción de bienes fue parcialmente compensada por el dinamismo del comercio y los servicios.

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Detalle Imacec de marzo

El principal factor detrás del desempeño negativo fue la producción de bienes, que se desplomó 5,2% anual. Este resultado se explicó por la menor actividad en la minería —especialmente por una baja en la extracción de cobre— y por el retroceso en la industria manufacturera.

En esa línea, el informe detalla que la producción de bienes “cayó 5,2% en términos anuales, resultado que fue incidido por todos sus componentes”, reflejando un deterioro transversal en el sector.

En contraste, el comercio creció 5,1% en doce meses, impulsado principalmente por el comercio mayorista y el aumento en ventas de maquinaria y equipos. El reporte destaca además que “todos sus componentes presentaron resultados positivos”, consolidando a este sector como uno de los principales motores del mes.

Por su parte, los servicios también aportaron al crecimiento, con un alza de 2,1% anual, liderados por los servicios personales, especialmente en el área de salud.

En términos más estructurales, el Imacec no minero mostró un crecimiento de 0,9% anual, lo que confirma que la debilidad se concentra principalmente en la minería.

Como próximo hito, el Banco Central adelantó que los resultados preliminares del PIB del primer trimestre se darán a conocer el 18 de mayo, lo que permitirá tener una visión más completa del desempeño económico del país.

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