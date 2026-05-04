Tiroteo en plena fiesta en Estados Unidos: hay al menos 12 heridos

Durante la noche de este domingo, un tiroteo registrado en una fiesta realizada en las cercanías del lago Arcadia, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, dejó al menos 12 personas heridas, quienes debieron ser trasladadas a distintos centros asistenciales.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando la policía de la ciudad de Edmond recibió múltiples llamados alertando sobre disparos en un lugar donde se encontraban reunidos varios jóvenes, según informó la portavoz de la institución, Emily Ward.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el ataque se produjo en medio del evento, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes. Equipos de emergencia concurrieron al lugar para asistir a los lesionados y coordinar su traslado a hospitales de la zona.

Desde la policía advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas, considerando que algunas personas habrían acudido por sus propios medios a recintos de salud.

“Se espera que el número total de víctimas cambie a medida que otras personas se trasladen por sus propios medios a hospitales de la zona”, indicaron a través de un comunicado.

En tanto, la portavoz Emily Ward aseguró que las diligencias se mantienen en desarrollo para dar con los responsables.

“Esta es obviamente una situación muy aterradora y entendemos la preocupación de la población y de los involucrados, y estamos trabajando extremadamente duro para encontrar a los sospechosos”, señaló.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas y la investigación continúa con entrevistas a víctimas y testigos en el área metropolitana.