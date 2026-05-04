;

Tiroteo en plena fiesta en Estados Unidos: hay al menos 12 heridos

El ataque ocurrió durante la noche en una reunión de jóvenes cerca del lago Arcadia, en Edmond, y generó momentos de pánico entre los asistentes.

Cristóbal Álvarez

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / Steve Nehf

Durante la noche de este domingo, un tiroteo registrado en una fiesta realizada en las cercanías del lago Arcadia, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, dejó al menos 12 personas heridas, quienes debieron ser trasladadas a distintos centros asistenciales.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando la policía de la ciudad de Edmond recibió múltiples llamados alertando sobre disparos en un lugar donde se encontraban reunidos varios jóvenes, según informó la portavoz de la institución, Emily Ward.

Revisa también:

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el ataque se produjo en medio del evento, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes. Equipos de emergencia concurrieron al lugar para asistir a los lesionados y coordinar su traslado a hospitales de la zona.

Desde la policía advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas, considerando que algunas personas habrían acudido por sus propios medios a recintos de salud.

Se espera que el número total de víctimas cambie a medida que otras personas se trasladen por sus propios medios a hospitales de la zona”, indicaron a través de un comunicado.

En tanto, la portavoz Emily Ward aseguró que las diligencias se mantienen en desarrollo para dar con los responsables.

Esta es obviamente una situación muy aterradora y entendemos la preocupación de la población y de los involucrados, y estamos trabajando extremadamente duro para encontrar a los sospechosos”, señaló.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas y la investigación continúa con entrevistas a víctimas y testigos en el área metropolitana.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad