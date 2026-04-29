Bono Gas 2026 en Chile: ¿Quiénes podrán acceder y cuándo se entregará el beneficio?

Con la llegada de los meses más fríos del año, el Bono Gas 2026 comenzó a instalarse como una de las ayudas más esperadas para los hogares chilenos.

La medida forma parte del plan Chile Sale Adelante y contempla un financiamiento total de US$225 millones para aliviar el gasto en calefacción y cocina en medio del la reciente alza de los combustibles.

Aunque en un comienzo se habló de la entrega de cilindros de gas, el mecanismo fue ajustado. Hoy, la fórmula que ha explicado el Gobierno apunta a una transferencia directa de dinero para financiar la compra de gas licuado, a través de una tarjeta electrónica de BancoEstado o de un voucher digital canjeable en distribuidoras.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó además que los municipios quedaron fuera de la entrega directa del beneficio.

¿Quiénes podrían recibir el Bono Gas 2026? El requisito confirmado

Según lo informado hasta ahora, el beneficio está dirigido a las familias que pertenezcan al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).

En la práctica, eso vuelve clave tres puntos: estar inscrito en el RSH, tener actualizada la información del grupo familiar y aparecer dentro de los tramos de mayor vulnerabilidad definidos por ese instrumento.

Cuándo comenzaría a entregarse el Bono Gas 2026

La fecha que hoy maneja el Gobierno es junio de 2026, coincidiendo con el inicio del invierno y con el periodo de mayor consumo de gas en los hogares. Esa proyección fue reiterada por el ministro Alvarado.