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Cristian Garin y Tomás Barrios superan con éxito su debut en la qualy del Masters 1000 de Roma

Ambos chilenos quedaron a una victoria de entrar al cuadro principal.

Bastián Lizama

Getty Images

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En la madrugada de este lunes, Cristian Garin (104° del ranking ATP) y Tomás Barrios (134°) comenzaron con el pie derecho su participación en la qualy del Masters 1000 de Roma, superando con éxito la primera ronda.

Garin, primer sembrado de la etapa clasificatoria, no dejó dudas y arrolló al tunecino Moez Echargui (140°) por un categórico marcador de 6-0 y 6-2, en un duelo que se extendió por solo una hora y 22 minutos.

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Barrios no se quedó atrás y se impuso con autoridad al promisorio e invitado local italiano Jacopo Vasami (464°) por parciales de 6-3 y 6-4, tras una hora y 26 minutos de juego.

Lo que viene para Garin y Barrios en el Masters de Roma

En la segunda y última ronda de la qualy, “Gago” enfrentará al británico Jan Choinski (122°), quien dejó en el camino al serbio Dusan Lajovic (132°) por 7-5 y 6-4.

En tanto, el chillanejo irá contra el español Daniel Mérida (86°), décimo cabeza de serie, quien derrotó por 7-5 y 6-4 al estadounidense Mackenzie McDonald (129°). Ambos duelos están programados para este martes 5 de mayo, en horario por confirmar.

En caso de ganar sus respectivos partidos, Garin y Barrios se sumarán en el cuadro principal a Alejandro Tabilo, reciente campeón del Challenger de Aix-en-Provence y que este lunes apareció en el puesto 35° del ranking ATP.

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