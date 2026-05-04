“Me mete la mano...”: Acusan a jurado de MasterChef Celebrity de acoso sexual

Recientemente, la actriz colombiana María José Martínez denunció una situación que habría vivido mientras participaba en el programa de televisión MasterChef Celebrity.

La artista, que fue invitada al podcast Vos Podés, reveló un episodio de acoso sexual que se remondaría al año 2018. Pese a que no dio un nombre, sí aseguró que se trataba de uno de los chefs del espacio.

Según su relato, el presentador se presentó borracho en su habitación y le ofreció información sobre la prueba del día siguiente a cambio de dejarle entrar.

Cuando intentó cerrar la puerta, el hombre se lo impidió. “Y entonces se me empieza a venir así, y yo empiezo a caminar hacia atrás, porque además es un hombre y tiene mucha más fuerza física que tú, te puede forzar”, contó.

Tras pedirle insistentemente que se fuera, el chef igual la tocó antes de salir. “Me mete la mano por la camiseta, me da un beso esquiniado y se va, descarado. Yo estaba temblando”, relató.

Al día siguiente, el hombre la abordó cuando estaba sola y le dijo “la visitaron los vampiros”, en lo que la actriz describió como un gesto intimidante.

Martínez también reveló que al menos otras dos participantes recibieron visitas del mismo chef esa noche. Pese a que reportó el episodio a la producción, nunca recibió apoyo para denunciarlo formalmente.

“Hoy sigue trabajando y la gente lo adora, porque no saben qué pasó”, cerró. En la versión del espacio de TV los tres cocineros a la cabeza eran fueron Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch, y el chileno Christopher Carpentier.

“Él estaba casado, yo tenía mi pareja. Él era presentador, ya no está. Entiendo que es por eso, mejor dicho, sé que es por eso, pero él se da el lujo de decir que renunció“, precisó en cierto punto del mismo diálogo.

Danilo 21 (@dani.veintiuno en Instagram) hizo un resumen del relato de la intérprete y teorizó con un nombre. Revisa el video a continuación: