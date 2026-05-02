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Tras la llegada de dos sistemas frontales: anuncian el día clave en que vuelve la lluvia a Santiago

Un meteorólogo anticipó la posible llegada de precipitaciones a la región Metropolitana. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Tras la llegada de dos sistemas frontales: anuncian el día clave en que vuelve la lluvia a Santiago

Tras la llegada de dos sistemas frontales: anuncian el día clave en que vuelve la lluvia a Santiago / sarayut Thaneerat

Con la estación de otoño en pleno desarrollo, desde hace varias semanas que los termómetros han registrado un notorio descenso en las temperaturas en buena parte de Chile.

De hecho, para los días que vienen incluso se esperan precipitaciones. Así lo han dado a conocer diversos pronósticos del tiempo, los cuales anticipan la llegada de dos sistemas frontales que provocarían el regreso de la lluvia a Santiago.

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Este sábado, el meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que el primer frente de mal tiempo llegará durante la madrugada de este domingo 3 de mayo y afectará a la zona del centro-sur del país.

“Va a pasar como más rapidito, con poquita agua en Concepción”, detalló el experto. No obstante, el segundo sistema frontal sería el que provocaría precipitaciones en la región Metropolitana.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

Un segundo sistema frontal llegará entre el próximo martes 5 y miércoles 6 de mayo, los cuales “van a dejar mayores volúmenes de agua”, aseguró Sepúlveda. Este podría dejar tormentas eléctricas en las regiones de La Araucanía y Biobío.

“Esta es la oportunidad de que caiga algo de agüita en Santiago”, explicó el especialista y señaló que este frente de mal tiempo llegaría entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves a la región Metropolitana.

“El día miércoles en la noche a la mañana del jueves”, serían las jornadas en que podrían caer precipitaciones en la capital, indicó Sepúlveda.

Eso sí, el experto indicó que la lluvia que se presentaría en la capital sería en pocas cantidades. “Ya después de eso, en general, en la zona central del país se ausentan las precipitaciones”, cerró.

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