Tras más de 40 años de historia: confirman el cierre de emblemática fuente de soda de Santiago

Luego de más de 40 años de historia, esta semana se dio a conocer el cierre de un icónico local ubicado en pleno centro de Santiago.

Se trata de Prosit , fuente de soda situada en Plaza Italia, en la región Metropolitana, el cual cerró sus puertas este fin de semana.

Por medio de su cuenta de Instagram, la familia Prosit compartió un mensaje de despedida. “Hoy nos toca despedirnos de estos rincones que fueron testigos del esfuerzo incansable de quienes entregaron su tiempo y corazón para mantener vivo el Prosit”, señalaron.

En esa misma línea, señalaron: “También nos llevamos en el alma las historias de nuestros clientes de siempre; que hoy nos visitan y nos cuentan con emoción cómo venían de niños, de la mano de sus padres, a sentarse en estos mismos lugares”.

“Mañana la estética cambiará, pero la Familia Prosit siempre recordará que la verdadera esencia del local fue, es y será su gente”, cerraron.

Por otro lado, desde la cuenta de Instagram @losbaresonpatrimonio detallaron que en el local en que se situó por más de 40 años el Prosit se instalará un nuevo local de micheladas.