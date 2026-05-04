Senador Becker (RN) emplaza a ministros por conflictos internos: “Que se enojen a puertas cerradas, no por TV”

El senador Miguel Becker (RN), representante de La Araucanía, realizó una crítica directa a la instalación del gobierno de José Antonio Kast, calificándola como compleja y marcada por descoordinaciones.

A casi dos meses de iniciado el mandato, el parlamentario advirtió que los conflictos internos entre autoridades están afectando la gestión.

En conversación con La Tercera, el legislador hizo un llamado a mejorar la articulación entre el denominado “Segundo Piso” de La Moneda y los ministerios.

El senador calificó los casi dos meses de Gobierno como “una instalación compleja, una instalación que la verdad yo esperaba que casi al cumplirse dos meses ya estuviéramos bastante más afiatados y más coordinados”.

Críticas a las disputas públicas entre ministros

Becker también abordó las recientes tensiones al interior del gabinete, cuestionando los enfrentamientos públicos entre autoridades. En ese contexto, fue enfático al señalar que “no le hace bien en general lo que ha estado ocurriendo este último tiempo con los dimes y diretes de un ministro hacia otro”.

El senador puso énfasis en la necesidad de resolver las diferencias de manera interna, lanzando una frase que marcó su intervención: “si quieren, que se enojen entre ellos, a puertas cerradas, pero no por la prensa ni por la televisión”.

Respecto al rol del equipo asesor presidencial, Becker reconoció no tener claridad sobre las atribuciones de Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso de La Moneda, aunque insistió en que han existido problemas de coordinación que deben corregirse para evitar nuevos roces políticos.

En materia legislativa, el parlamentario respaldó el acuerdo del Ejecutivo con el PDG para avanzar en la llamada megarreforma, señalando que “es una buena forma de lograr los objetivos” y mostrando confianza en que los votos comprometidos se concretarán. Además, descartó riesgos en la alianza, destacando que el objetivo principal es asegurar la aprobación del proyecto.

Finalmente, Becker llamó a priorizar el diálogo político y técnico para fortalecer las iniciativas del gobierno, subrayando que cualquier propuesta puede ser perfeccionada en su tramitación.