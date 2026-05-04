Revelan que Vladímir Putin se esconde en búnkeres ante temor de sufrir un posible asesinato

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, estaría viviendo uno de los momentos más herméticos de su mandato. Según reveló el diario británico Financial Times, el líder del Kremlin pasa cada vez más tiempo oculto en búnkeres subterráneos, en medio de crecientes temores a un eventual atentado en su contra.

El reporte, basado en fuentes cercanas al entorno presidencial y en un miembro de la inteligencia europea, sostiene que las medidas de seguridad se han intensificado de forma significativa en los últimos meses. El Servicio Federal de Protección ruso habría reforzado los protocolos ante el riesgo de ataques, especialmente con drones, en el contexto de la guerra en Ucrania.

De acuerdo con el medio internacional, el aislamiento de Putin —que comenzó durante la pandemia— se ha profundizado desde marzo, cuando aumentaron las alertas por un posible intento de asesinato o incluso un golpe interno. “El impacto de operaciones con drones aún se recuerda”, señaló una fuente cercana al Kremlin al medio británico.

En este escenario, el mandatario habría dejado de visitar varias de sus residencias habituales, optando por permanecer en instalaciones subterráneas altamente protegidas, entre ellas un búnker en la región de Krasnodar. Además, los controles para reunirse con él se han endurecido al extremo: su círculo cercano no puede utilizar teléfonos ni dispositivos conectados a internet en su presencia.

El hermetismo también alcanza su imagen pública. Según el informe, los medios estatales estarían difundiendo material pregrabado del presidente para evitar especulaciones sobre su bajo nivel de exposición. Incluso, algunos cortes de internet registrados en Moscú podrían estar vinculados a estas medidas de seguridad.

Las restricciones no se limitan al mandatario. El medio británico señala que los organismos de seguridad rusos han incrementado sus controles tras una serie de ataques contra altos mandos militares, lo que ha generado tensiones internas entre autoridades como Alexander Bortnikov y Viktor Zolotov.

En paralelo, Putin estaría concentrando casi toda su agenda en el conflicto con Ucrania. Fuentes citadas por Financial Times aseguran que cerca del 70% de su tiempo se destina a la guerra, relegando los asuntos internos. Para el analista Andrei Kolesnikov, esto refleja a un líder cada vez más aislado y dependiente de los servicios de seguridad.

El distanciamiento del presidente también comenzaría a sentirse en la ciudadanía. Según el diario británico, crece el malestar en la sociedad rusa, con niveles de aprobación en su punto más bajo desde 2022 y un aumento de críticas en redes sociales por la guerra, la censura y la situación económica.