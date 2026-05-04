Frente Amplio pide investigar presuntos vínculos del Gobierno de Kast con redes ligadas a Viktor Orbán

La diputada Carolina Tello, jefa de bancada del Frente Amplio, anunció la presentación de una solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el fin de indagar eventuales vínculos del Gobierno de José Antonio Kast con redes políticas internacionales asociadas al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán.

La ofensiva parlamentaria surge luego de reportes sobre una investigación en Hungría por el eventual uso de fondos públicos en organizaciones conservadoras globales, entre ellas la Political Network for Values, entidad que fue presidida por Kast entre 2022 y 2024.

La indagatoria apunta a determinar si recursos estatales del gobierno de Orbán financiaron plataformas, fundaciones y actividades políticas internacionales.

Según Tello, los antecedentes conocidos obligan al Gobierno a explicar la relación política con esas redes y transparentar cualquier eventual conexión. “Venimos a anunciar la presentación de una comisión especial investigadora por los hechos que se han conocido públicamente respecto a una red internacional que estaría siendo investigada en Hungría”, afirmó la parlamentaria.

La diputada también cuestionó que desde el oficialismo se haya reivindicado el modelo político de Orbán. “Nos parece que el hecho de reivindicar el régimen de Viktor Orbán en el Palacio de La Moneda es gravísimo”, sostuvo.

Tello planteó que la solicitud busca abrir un espacio institucional para revisar los antecedentes. “Nuestro presidente debe dar las explicaciones correspondientes, debe dar la cara a nuestro país y actuar con total y absoluta transparencia y probidad”, señaló.

La comisión, de aprobarse, tendría como objetivo reunir información, citar autoridades y esclarecer si existieron nexos políticos, apoyos o influencias externas vinculadas a redes investigadas en Hungría. “Consideramos esto necesario (...) para poder investigar a fondo y se den todas las explicaciones que hoy día nuestro país requiere”, cerró la diputada.