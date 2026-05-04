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Carlos Caszely aclara por qué no se suma a Blanco y Negro y lanza potente mensaje: “No soy perrito de...”

El ídolo de Colo Colo explicó por qué no fue llamado a integrar el nuevo directorio de la concesionaria que rige los destinos del “Cacique”.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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El histórico exdelantero de Colo Colo, Carlos Caszely, se refirió a la conformación del nuevo directorio de Blanco y Negro, que dejó a Aníbal Mosa firme en la presidencia y sin oposición, a la espera de la resolución de la oferta pública de acciones (OPA) impulsada por el propio empresario para tomar el control total del “Cacique”.

“Cuando estaban los dos bloques, él (Mosa) siempre decía ‘tengo que consultar o preguntar’. Habló que va a potenciar el fútbol, habló del estadio, habló de potenciar a las mujeres. Si lo hace ojalá en favor de todos los colocolinos, me parece muy bien”, declaró el ‘Rey del Metro Cuadrado’ antes del triunfo de los albos ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

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Respecto a la llegada de Jaime Pizarro, el otrora goleador de 75 años señaló: “Jaime es un fenómeno, admirable, porque ha pasado por todos lados. Ojalá lo haga bien, así como todos los que trajeron al nuevo directorio”.

Luego, cuando se le consultó sobre si fue llamado para ser parte de la actual directiva de Blanco y Negro, Caszely fue categórico: “No, a mí no me llaman. Yo no soy perrito de auto. Yo, normalmente, las cosas que tengo que decirle las digo en la cara. Así que no, no me va a llamar. Pero sí hablamos siempre, no tengo problema”.

“Estoy muy bien, tengo el cariño de todo el pueblo colocolino y con eso me basta. No necesito un cargo para que la gente me pida una foto, un autógrafo o un saludo. La relación con Mosa es buena, no tengo problema con ningún director”, sentenció la leyenda de Colo Colo.

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