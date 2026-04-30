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Milad no elegirá al próximo DT de La Roja: nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile buscará al próximo entrenador

Según información de ADN Deportes, el proceso a seguir dependerá de la aprobación de los nuevos estatutos, donde Nicolás Córdova no seguiría en el cargo para 2027.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Milad no elegirá al próximo DT de La Roja: nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile buscará al próximo entrenador

Milad no elegirá al próximo DT de La Roja: nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile buscará al próximo entrenador / Agencia Getty

Poco a poco, la aprobación al proyecto de ley de reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas comienza a tomar forma ya concreta en cuanto a la gestión del fútbol chileno.

Una de sus principales derivadas es la separación definitiva entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, para lo cual se ha dispuesto un Consejo de Federación que deberá iniciar aquella transición, donde los flamantes presidentes de Colo Colo y Universidad de Chile, Aníbal Mosa y Cecilia Pérez, tienen voz.

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Según información de ADN Deportes, dicha instancia será la que aprobará o no los nuevos estatutos de la Federación de Fútbol de Chile, cuestión que concretará ya su funcionamiento autonómo respecto de la ANFP.

El detalle es que aquello marcará el inicio del proceso que llevará a un cambio en torno a la dirección técnica de La Roja.

En los antecedentes a los cuales tuvo acceso ADN Deportes, el organigrama implica que el nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile será el encargado de elegir al nuevo DT de la selección mayor, con la idea de encontrar para 2027 un sucesor de Nicolás Córdova, quien no seguirá en el cargo.

El proceso de elección del entrenador, por tanto, dependerá de esta nueva orgánica, dejando al margen de toda decisión al actual directorio de la ANFP, presidido por Pablo Milad.

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