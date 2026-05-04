Confirman cierre definitivo de clásica tienda en el centro de Santiago: “Agradecemos de corazón a cada cliente”

Recientemente se confirmó un nuevo golpe al comercio en Santiago. Una vez más, una tienda confirmó el cierre definitivo de sus puertas.

Se trata de Gremesi Relojería, un lugar dedicado exclusivamente a este tipo de accesorios de muñeca y que hasta hace poco funcionó a pasos de la Plaza de Armas.

La actualización fue informada a través de las redes sociales. Según los responsables, el fin del espacio se debió a “factores externos relacionados con el arriendo y temas administrativos”.

“Agradecemos de corazón a cada cliente que nos acompañó en esta etapa. Su confianza fue clave en nuestro crecimiento”, se lee en la publicación del negocio que solía atender en Merced 832, frente a Entretenimientos Diana.

Eso sí, no todo son malas noticias. Gremesi seguirá atendiendo en su otro local ubicado en el clásico Caracol Ñuñoa Centro (Av Pedro de Valdivia 3474 Ñuñoa-L 34 A). “Esto no es un final, es una pausa estratégica”, añadieron.

“Volveremos más fuertes, con nuevas ideas y una mejor propuesta para ustedes. Nos seguimos viendo en nuestra tienda de Ñuñoa, donde continuamos con todo. Gracias por ser parte de nuestra historia”, cerraron.

Desde ya proyectan la apertura de un nuevo recinto a futuro. Evidentemente, de momento no hay fecha o mayores detalles disponibles.