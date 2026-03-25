Cámara aprueba y despacha a ley reforma a las SADP: esto ocurrirá en el fútbol chileno

Luego de diez años de discusión en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma a la Ley 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en Chile.

El proyecto fue aprobado con 148 votos a favor y una sola abstención: el diputado Daniel Lilayu (UDI) del distrito 25 (Los Lagos).

La reforma a la legislación original, vigente desde 2005, tiene entre sus principales y más comentadas medidas, la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile.

Además, contempla regulaciones en materia de propiedad de los clubes y fiscalización, como el fin a la multipropiedad y la presencia de representantes en los clubes.

Con la aprobación del proyecto, este será promulgado a la brevedad como Ley de la República. A partir de ahí, se estableció un plazo de 180 días para la elaboración del reglamento y sus estatutos.

En tanto, la Federación de Fútbol de Chile tendrá un periodo de 18 meses para adecuar sus estatutos y transformarse legalmente en una Federación Deportiva Nacional (FDN).

Los puntos clave de la reforma a las SADP

Separación de la ANFP y la Federación: La ANFP, una Liga deportiva, y la Federación, el organismo encargado de la supervigilancia de toda la actividad, serán entes separados e independientes, tanto financiera como administrativamente. La Federación tendrá a cargo lo formativo y las selecciones, mientras la ANFP gestionará la liga profesional.

La ANFP, una Liga deportiva, y la Federación, el organismo encargado de la supervigilancia de toda la actividad, serán entes separados e independientes, tanto financiera como administrativamente. La Federación tendrá a cargo lo formativo y las selecciones, mientras la ANFP gestionará la liga profesional. Fin a la multipropiedad: La iniciativa prohíbe que un conglomerado o un mismo empresario sea parte del manejo de dos o más clubes simultáneamente.

La iniciativa prohíbe que un conglomerado o un mismo empresario sea parte del manejo de dos o más clubes simultáneamente. Mayor fiscalización y participación: El proyecto refuerza los mecanismos de control estatal y se incorporan reportes financieros semestrales.

El proyecto refuerza los mecanismos de control estatal y se incorporan reportes financieros semestrales. Presencia de representantes en los clubes: La reforma impide que los representantes de jugadores sean propietarios de las entidades deportivas.

La reforma impide que los representantes de jugadores sean propietarios de las entidades deportivas. Control financiero: Las SADP tendrán la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Los cambios que tendrá fútbol chileno con la nueva ley de SADP

Lo primero será la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. La ley establece la creación de las “Ligas Deportivas Profesional (LDP)” y recalifica a los clubes como “Organizaciones Deportivas Profesionales de Base” pudiendo ser SADP, corporaciones, fundaciones y sociedades anónimas concesionarias.

La Federación se debe hacer cargo de las selecciones, el fútbol formativo y el organigrama general para el desarrollo de la actividad, mientras las ligas se encargan de las competencias de la élite profesional.

La LDP deberá constituirse como sociedad anónima con un capital no inferior a 10 mil UF (cerca de $400 millones) y estará obligada a publicar la información sobre sus estados financieros ante la CMF.