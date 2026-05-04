EE. UU. admite ataques con misiles de Irán y Trump amenaza con “borrarlos de la faz de la Tierra”

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este lunes en el estratégico estrecho de Ormuz, luego de que fuerzas estadounidenses reportaran ataques con misiles, drones y embarcaciones iraníes en medio de una operación para asistir el tránsito de buques atrapados en la zona.

Según información preliminar, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, informó que militares estadounidenses destruyeron seis embarcaciones iraníes pequeñas e interceptaron misiles de crucero y drones lanzados por Irán.

Washington, eso sí, negó que alguno de sus buques de guerra haya sido impactado, pese a que medios iraníes habían informado lo contrario.

Trump endurece su amenaza contra Teherán

El episodio se produjo en el marco del llamado Project Freedom, iniciativa anunciada por Donald Trump para facilitar el paso de embarcaciones comerciales varadas en el Golfo. Irán, por su parte, advirtió que cualquier tránsito sin coordinación con sus fuerzas armadas sería considerado una acción hostil.

En ese escenario, Trump elevó el tono en una entrevista con Fox News y lanzó una dura advertencia contra Teherán. “Irán será borrado de la faz de la Tierra”, dijo el mandatario si es que continúan los ataques a buques de Estados Unidos involucrados en la operación.

El presidente estadounidense también defendió la capacidad militar de su país. “Tenemos más armas y municiones, y de una calidad muy superior a la que teníamos antes”, afirmó. Luego agregó que Washington cuenta con bases y equipamiento “por todo el mundo” y que usará ese material “si es necesario”.

La disputa en Ormuz mantiene en alerta a los mercados internacionales, ya que por esa vía marítima circula una parte clave del comercio energético global. Reportes de medios internacionales describen un escenario de versiones cruzadas: Irán afirmó haber impedido el ingreso de buques estadounidenses, mientras Washington insistió en que sus fuerzas mantienen capacidad operativa en la zona.

Por ahora, el riesgo de una nueva escalada sigue abierto. La Casa Blanca insiste en presentar la operación como una misión de apoyo a embarcaciones comerciales, mientras Teherán la considera una amenaza directa a su control del estrecho.