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AUDIO. Paulina Vodanovic busca modificar ley de responsabilidad penal adolescente ante aumento de violencia en colegios

La iniciativa se votará este miércoles con carácter urgente en el Senado.

Javiera Rivera

Isidora Henríquez

Bancada del PS apunta a modificar ley de responsabilidad penal adolescente

Bancada del PS apunta a modificar ley de responsabilidad penal adolescente

01:17

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Este miércoles 6 de mayo, el Senado votará el proyecto que modifica la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, iniciativa que ingresó con discusión inmediata en el Congreso y que busca responder al aumento de hechos de violencia escolar.

Desde la bancada del Partido Socialista han impulsado cambios a la normativa vigente, argumentando que se requiere una actualización para enfrentar de mejor manera los delitos cometidos por menores de edad.

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En ese contexto, la senadora Paulina Vodanovic, integrante de la comisión que analiza la iniciativa, sostuvo que esta reforma debe ser parte de un conjunto más amplio de medidas orientadas a abordar la problemática.

Tenemos problemas relevantes en la aplicación de la ley actual, incluyendo la sobrecarga en los tribunales y dificultades en la judicatura, pero ninguna medida por sí sola va a cambiar la realidad, por lo que esta discusión debe considerar el fenómeno de la violencia escolar en toda su complejidad”, señaló.

Pese al impulso legislativo, expertos han advertido que cualquier modificación a la ley debe ir acompañada de políticas integrales que resguarden los derechos de los adolescentes imputados, considerando factores sociales, educativos y de prevención.

De esta forma, el debate en el Congreso no solo se centrará en eventuales cambios a las sanciones, sino también en cómo articular una respuesta más amplia frente a la creciente preocupación por la violencia en colegios.

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