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Pulso Ciudadano: Kast sufre baja en aprobación presidencial y desaprobación supera el 55%

La encuesta también evidenció un deterioro en la percepción del gabinete ministerial, cuya desaprobación llegó a 62,7%.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / JAVIER TORRES

La última encuesta Pulso Ciudadano, correspondiente a mediciones realizadas los días 29 y 30 de abril, reveló una significativa caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con el sondeo, un 29,1% aprueba la forma en que el Mandatario está conduciendo su gobierno, lo que representa una caída de 4,2 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

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En contraparte, la desaprobación sigue aumentando y se sitúa en un 55,6%.

Gabinete ministerial

En cuanto a la evaluación del gabinete ministerial, también se registró una caída, con un 24,1% de aprobación frente a un 62,7% de desaprobación.

Como referencia histórica, en el mismo periodo del gobierno de Gabriel Boric (abril de 2022), la aprobación presidencial alcanzaba un 24,2%. Si bien Kast se ubica 4,9 puntos por sobre esa cifra, la tendencia a la baja presenta una trayectoria similar.

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