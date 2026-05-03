Pulso Ciudadano: Kast sufre baja en aprobación presidencial y desaprobación supera el 55%

La última encuesta Pulso Ciudadano, correspondiente a mediciones realizadas los días 29 y 30 de abril, reveló una significativa caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con el sondeo, un 29,1% aprueba la forma en que el Mandatario está conduciendo su gobierno, lo que representa una caída de 4,2 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

En contraparte, la desaprobación sigue aumentando y se sitúa en un 55,6%.

Gabinete ministerial

En cuanto a la evaluación del gabinete ministerial, también se registró una caída, con un 24,1% de aprobación frente a un 62,7% de desaprobación.