Tabilo saca cuentas alegres tras su título en Aix-en-Provence: cuánto dinero ganó, los puestos que subió en el ranking y un “palito” para Bergs / Instagram @tabilo97

Aix-en-Provence pasa a ser desde este domingo “tierra bendita” para Alejandro Tabilo, que se impuso por segunda vez en los últimos tres años en el torneo categoría Challenger que se disputa en dicha ciudad francesa.

El número 1 de Chile se impuso en un intenso encuentro ante el belga Zizou Bergs, sellando el triunfo por 6/4, 4/6 y 6/3.

La victoria en Aix-en-Provence le significará a Tabilo subir ocho puestos en el ranking ATP, pasando del puesto 43 al 35, lo que le da chances de pelear por ser cabeza de serie en Roland Garros.

A eso se suman los 43.635 euros (casi 46 millones de pesos) que se embolsó por ganar su primer trofeo en lo que va de 2026.

Tabilo se mostró más que satisfecho durante su discurso de celebración post final, animándose incluso a bromear con Zizou Bergs en función del rencor guardado por el tenis chileno hacia él tras su torpe choque a Cristian Garin en la serie de Copa Davis disputada el año pasado entre ambos países.

“Con los chilenos no estás del todo bien, pero fue una gran final y agradezco haberte enfrentado”, comentó en su discurso, además de valorar al staff técnico que lo acompaña, liderado por los argentinos Juan Pablo Gandara y Germán Gaich.

“Increíble todo el trabajo que hemos hecho en este tiempo. Ha sido un proceso increíble, nos estamos haciendo cada vez más fuertes”, concluyó Alejandro Tabilo, lo que vino acompañado de un sentido posteo en sus redes sociales para valorar el respaldo.