“Sabía que iría...”: la receta de Dario Melo para permitirle a la UC rescatar un empate en Concepción / Twitter @Cruzados

Universidad Católica pudo quedar este domingo prácticamente eliminada de la Copa de la Liga, pero rescató un empate en Collao ante la Universidad de Concepción.

El héroe en el elenco cruzado fue Darío Melo, que en su segundo partido atajando por el club en lo que va de la temporada evitó que Cecilio Waterman lo batiera en un penal que incluso pudo repetir, sin éxito.

“Si uno se entrena bien, todo fluye en los partidos”, partió diciendo el ex Deportes Melipilla, valorando el estudio que le permitió contener los tiros del panameño.

“Vimos videos, sabía que él abria el pie y sabía que iría cruzado el primero, estaba más difícil la cancha, estaba rota. Hay muchas cosas que se ven en el momento”, recalcó Darío Melo ante las complejas condiciones de juego en Concepción.

Otro que sacó cuentas alegres fue Gary Medel, que volvió a ser titular y disputó 77 minutos del encuentro.

“Fue un partido complejo con quedar con uno menos a los 25 minutos, en una cancha complicada, pero creo que supimos llevar bien el partido y nos llevamos un empate que nos sirve”, dijo el “Pitbull”, ya pensando en el choque del miércoles, por Copa Libertadores, ante Cruzeiro en el Claro Arena.

“Nos vamos a preparar para ese partido, vamos a estar bien. Será con nuestra gente y en nuestro estadio, asi que estamos felices con eso”, cerró Medel en Collao.