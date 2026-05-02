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Fiscal Nacional afirma que es posible interrogar a Nicolás Maduro en EE.UU. por crimen de Ronald Ojeda

La diligencia dependerá de la coordinación entre ambos países, luego de una primera negativa por parte de autoridades estadounidenses.

Javiera Rivera

Fiscal Nacional afirma que es posible interrogar a Nicolás Maduro en EE.UU. por crimen de Ronald Ojeda

Fiscal Nacional afirma que es posible interrogar a Nicolás Maduro en EE.UU. por crimen de Ronald Ojeda / FRANCISCO PAREDES

El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que es posible avanzar en un eventual interrogatorio a Nicolás Maduro en Estados Unidos en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Según explicó en diálogo con Canal 13, esta diligencia se sustenta en los mecanismos de cooperación internacional vigentes entre Chile y Estados Unidos, los que permitirían gestionar tanto la toma de declaración como el acceso a evidencia vinculada al caso.

En esa línea, detalló que el fiscal a cargo de la investigación, Héctor Barros, ya presentó una solicitud formal para interrogar al exmandatario y obtener antecedentes. “Es real y es viable (...) El fiscal Barros formalizó la petición tanto de interrogar a Nicolás Maduro como de poder tener acceso a la evidencia que fue levantada durante su detención", sostuvo Valencia.

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No obstante, el requerimiento fue enviado al Departamento de Justicia de ese país, desde donde se indicó que, por ahora, no es posible avanzar en la diligencia, ya que podría interferir con investigaciones en curso.

Pese a ello, Ángel Valencia sostuvo que la gestión ya fue cumplida por el Ministerio Público y que el proceso ahora depende de la coordinación entre ambos Estados.

Respecto al rol de Maduro en la causa, el fiscal nacional precisó que la intención actual es tomarle declaración en calidad de testigo y no como imputado.

El caso se remonta al secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda, exteniente del Ejército venezolano y opositor al régimen, quien contaba con refugio político en Chile. El exmilitar fue raptado desde su domicilio en Santiago y posteriormente hallado muerto en la comuna de Maipú.

En paralelo, la investigación ha apuntado a posibles responsabilidades de autoridades venezolanas. En particular, se ha mencionado al ministro Diosdado Cabello como eventual autor intelectual del crimen, aunque su situación procesal aún está siendo definida por la Fiscalía.

“Hay una imputación directa en contra del señor Diosdado Cabello en la señal de que habría sido la persona que lo habría urdido (el crimen), pero me parece que la calificación de la calidad de Cabello es preferible que la plantee el fiscal Barros, que es el que está a cargo de la causa”, concuyó el Fiscal Nacional.

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