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Vecinos denuncian violento ataque de perros en Laguna Verde: hombre de 82 años quedó grave

El ataque ocurrió en plena mañana de domingo, cuando la víctima se dirigía a realizar las compras.

Javiera Rivera

Violento ataque de perros en Valparaíso: víctima de 82 años quedó con lesiones graves

Violento ataque de perros en Valparaíso: víctima de 82 años quedó con lesiones graves / alberto clemares expósito

Un hombre de 82 años resultó con lesiones de gravedad luego de ser atacado por una jauría de perros de raza rottweiler en el sector de Laguna Verde, en Valparaíso. El hecho ocurrió cuando la víctima se dirigía a realizar compras.

De acuerdo con antecedentes recabados en el lugar, el ataque se registró cerca de las 09:00 horas y habría sido protagonizado por un grupo de alrededor de diez canes que deambulan sin supervisión por el sector.

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Por su parte, los vecinos aseguraron que no es la primera vez que estos animales protagonizan episodios de este tipo, ya que anteriormente se habían reportado agresiones contra otras personas y mascotas.

Producto del ataque, el adulto mayor sufrió heridas de consideración en sus brazos y en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Van Buren, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

Según se informó, los perros tienen dueño. Sin embargo, el sujeto se encuentra actualmente en prisión preventiva por otro delito. En ese contexto, vecinos apuntan a que los animales logran salir con frecuencia debido a deficiencias en el cierre perimetral del domicilio donde permanecen.

El caso ha generado preocupación en la comunidad, que exige medidas para evitar nuevos ataques y reforzar el control de animales potencialmente peligrosos en la zona.

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