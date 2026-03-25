La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió en ADN Hoy a la medida del Gobierno de elevar los precios de la bencina y el diésel para enfrentar el aumento de los combustibles .

En detalle, la parlamentaria señaló que “aquí hay que ser solucionático, y no veo aquello. Veo un Gobierno que toma una decisión apresurada, porque no era necesario cambiar el MEPCO inmediatamente”.

“Se pudo haber aplicado por un mes en tanto sale este proyecto de ley, porque por mucha urgencia que le pongamos, esto se somete a un reglamento que trae un plazo de 30 días para su dictación , de manera tal que el proyecto como está no se va a poder aplicar dentro de un mes y, en consecuencia, durante todo ese tiempo, ¿qué va a hacer la gente?”, agregó.

Paulina Vodanovic: “La visión desde el Gobierno es muy estrecha”

En esa línea, la senadora indicó que “el Gobierno debió impedir que ese efecto fuera directo a los bolsillos de los chilenos. Las medidas paliativas que se han enviado son bastante pobres”.

“La visión desde el Gobierno es muy estrecha y no corresponde y no se condice con el daño que se le hace a las personas y en general al sistema económico”, añadió.

Retiro de apoyo a Michelle Bachelet

Por otro lado, Paulina Vodanovic calificó como “muy mala” la decisión del Ejecutivo de retirar su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las ONU.

Agencia UNO | Michelle Bachelet / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“Las explicaciones que da Cancillería son bastante básicas al decir que es una candidatura con poca viabilidad, cuando precisamente es Cancillería la que tiene que hacer que sea viable”, comentó.

Finalmente, remarcó que “esa es la tarea de la diplomacia. Entonces, esto es un fracaso de la diplomacia y de Cancillería”.