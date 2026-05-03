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Este lunes 4 de mayo vuelve la restricción vehicular en Santiago: estos son los autos que no podrán circular

Las autoridades ya han establecido los dígitos que no podrán circular cada día de la semana en la región Metropolitana. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Este lunes 4 de mayo vuelve la restricción vehicular en Santiago: estos son los autos que no podrán circular

Este lunes 4 de mayo vuelve la restricción vehicular en Santiago: estos son los autos que no podrán circular / Diego Martin

Este lunes 4 de mayo volverá la restricción vehicular en las distintas calles de la región Metropolitana, con el propósito de mejorar la calidad del aire en la capital.

La medida forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, buscando disminuir la contaminación atmosférica durante los meses de invierno.

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La iniciativa se aplica de lunes a viernes entre las 07:30 horas y las 21:00 horas de cada jornada, excluyendo los días feriados.

Cabe señalar que la restricción vehicular será controlada por personal de Carabineros en coordinación con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la región Metropolitana.

¿Qué autos tienen restricción este lunes 4 de mayo?

  • Con sello verde: no podrán circular los vehículos cuyas patentes terminan en 8 y 9.
  • Sin sello verde: no podrán circular los vehículos cuyas patentes terminan en 6, 7, 8 y 9.

Según la norma, en la región Metropolitana la restricción vehicular afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motocicletas inscritas antes de 2011. Además, aplica a los autos sin sello verde y motos anteriores al 2002.

El calendario de la restricción vehicular en la RM día por día

Para vehículos con sello verde, el calendario es el siguiente:

  • Lunes: 8-9
  • Martes: 0-1
  • Miércoles: 2-3
  • Jueves: 4-5
  • Viernes: 6-7

En tanto, para los automóviles sin sello verde, la restricción es la siguiente:

  • Lunes: 6-7-8-9
  • Martes: 0-1-2-3
  • Miércoles: 4-5-6-7
  • Jueves: 8-9-0-1
  • Viernes: 2-3-4-5

Cabe señalar que la restricción vehicular 2026 inició el pasado 1 de mayo y se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.

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