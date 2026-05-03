Ministra Steinert reconoce déficit de 12 mil carabineros en las calles y anuncia refuerzo policial

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, advirtió sobre un importante déficit de personal en Carabineros de Chile, asegurando que actualmente faltan más de 12 mil efectivos para cubrir adecuadamente la seguridad.

En el marco de una visita a la zona norte, la secretaria de Estado señaló que una de las principales prioridades de su gestión será aumentar la dotación policial, con el objetivo de reforzar la protección de la ciudadanía.

“Existe una falta de más de 12 mil carabineros que deberían estar en las calles, apoyando a las personas en sus hogares y en sus actividades diarias. Ese esfuerzo se va a realizar”, afirmó.

La autoridad enfatizó que el fortalecimiento de la institución no solo pasará por el aumento de funcionarios, sino también por la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficacia operativa.

En esa línea, detalló que el plan contempla la implementación de escáneres tácticos para la detección de armas y drogas en controles vehiculares, el uso de drones para labores de vigilancia en zonas complejas y la incorporación de cámaras corporales.

Según explicó la ministra Trinidad Steinert, estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a modernizar el trabajo policial y responder de mejor manera a las demandas de seguridad de la población.