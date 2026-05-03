;

Ministra Steinert reconoce déficit de 12 mil carabineros en las calles y anuncia refuerzo policial

El plan también contempla fortalecer a los operativos con cámaras corporales, escáneres tácticos y drones.

Javiera Rivera

Ministra Steinert reconoce déficit de 12 mil carabineros en las calles y anuncia refuerzo policial

Ministra Steinert reconoce déficit de 12 mil carabineros en las calles y anuncia refuerzo policial / Pablo Ovalle Isasmendi

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, advirtió sobre un importante déficit de personal en Carabineros de Chile, asegurando que actualmente faltan más de 12 mil efectivos para cubrir adecuadamente la seguridad.

En el marco de una visita a la zona norte, la secretaria de Estado señaló que una de las principales prioridades de su gestión será aumentar la dotación policial, con el objetivo de reforzar la protección de la ciudadanía.

Revisa también

ADN

“Existe una falta de más de 12 mil carabineros que deberían estar en las calles, apoyando a las personas en sus hogares y en sus actividades diarias. Ese esfuerzo se va a realizar”, afirmó.

La autoridad enfatizó que el fortalecimiento de la institución no solo pasará por el aumento de funcionarios, sino también por la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficacia operativa.

En esa línea, detalló que el plan contempla la implementación de escáneres tácticos para la detección de armas y drogas en controles vehiculares, el uso de drones para labores de vigilancia en zonas complejas y la incorporación de cámaras corporales.

Según explicó la ministra Trinidad Steinert, estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a modernizar el trabajo policial y responder de mejor manera a las demandas de seguridad de la población.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad