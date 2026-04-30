Ministra Steinert mantendría sociedad con abogado que defendió imputados por narcotráfico

La secretaria de Estado declaró la participación en la sociedad junto a su expareja, quien figura en el registro de la Contraloría por haber intervenido en causas vinculadas a la Ley de Drogas.

Cristóbal Álvarez

Diana Copa

Durante este jueves, se conocieron antecedentes de la declaración de patrimonio e intereses de la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, donde informó su participación en una sociedad que comparte con su expareja, abogado que figura en registros oficiales por haber intervenido en causas de narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por La Segunda, la secretaria de Estado declaró dos sociedades: “Tierra del Fuego” y “Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada”, esta última constituida en partes iguales junto a Rodrigo Irrazabal Izikson, según consta en escritura pública. La sociedad, creada en 2001, mantiene actividades económicas vigentes ante el Servicio de Impuestos Internos.

El elemento que ha generado cuestionamientos es que Irrazabal aparece en el listado de la Contraloría General de la República que reúne a abogados que han tramitado causas vinculadas a la Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes. Este registro es de carácter obligatorio y establece restricciones para quienes buscan ejercer funciones en el Estado.

Según consignó el citado medio, uno de los casos asociados al abogado corresponde a una causa con sentencia en 2010, en la que defendió a un hombre detenido en Talca transportando 758 gramos de marihuana. La investigación permitió establecer que el imputado mantenía además cerca de 9 kilos de droga en su domicilio, junto a otros elementos, siendo finalmente condenado a siete años de prisión. Posteriormente, en 2013, también defendió a un funcionario de la PDI condenado por facilitar un elemento institucional en un robo.

El mismo medio evidenció que, pese a que ambos se encuentran separados —y mantienen vínculo como padres—, el abogado publicó en su cuenta de LinkedIn una imagen en La Moneda durante la ceremonia de cambio de mando, señalando: “Acompañando a una gran Mujer, Madre y Amiga. Te deseo lo mejor por la seguridad de Chile Ministra Trinidad Steinert H.”.

Finalmente, se indicó que la sociedad declarada por la ministra no figuraba en la declaración presentada anteriormente cuando se desempeñó como fiscal regional de Tarapacá.

“No tenemos nada que esconder”

En tanto, el Presidente José Antonio Kast se refirió brevemente a los antecedentes, señalando que aún no ha revisado la información en detalle y que no maneja mayores antecedentes.

Asimismo, agregó que “no tenemos nada que esconder. Si ha aparecido alguna información, lo vamos a ir analizando”, dijo.

