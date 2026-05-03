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VIDEO. “Esta discusión subió de tono”: filtran nuevo escándalo de Marcelo “Chino” Ríos en un bar de Vitacura

El extenista habría tenido una discusión con su pareja en un conocido local capitalino.

Sebastián Escares

“Esta discusión subió de tono”: filtran nuevo escándalo de Marcelo “Chino” Ríos en un bar de Vitacura

Durante la noche de este sábado, Marcelo “Chino” Ríos protagonizó una nueva polémica y fue retirado de un conocido bar de la región Metropolitana.

Un video, que fue rápidamente difundido por redes sociales, registró al extenista hablando con personal de Carabineros a las afueras del Bar Taringa, en Vitacura. De acuerdo a información policial, el Chino habría discutido con su pareja.

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La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez reportó que “él se encontraba en un conocido local del sector junto a una mujer, que aparentemente era su pareja. Empezaron a discutir, esta discusión subió de tono y levantaron la voz".

“Las personas que estaban en el lugar llamaron primero a seguridad ciudadana y luego a Carabineros. Por lo tanto, Carabineros llega, toma el procedimiento, pero no pasa a mayores”, detalló la comunicadora.

Por su parte la cuenta @ypoliticom en X registró la situación y mencionó: “En este minuto, Chino Ríos haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana. Solo faltaron los bomberos”, escribió.

A continuación, el comentado registro del exnúmero 1 del mundo:

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