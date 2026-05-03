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Quiroz cuestiona proyección de alza en bencinas y defiende ajuste al MEPCO: “Permitió `ahorrar’ casi US$1.000 millones”

El ministro de Hacienda puso en duda el aumento anticipado por expertos. “Veamos cómo les va, pero que no se dé por seguro”, sostuvo.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Oscar Guerra

Este domingo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuestionó la proyección realizada por algunos expertos respecto de que las bencinas subirían otros $35 durante la primera semana de mayo.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, uno de los conductores mencionó dicha estimación, ante lo cual el secretario de Estado respondió: “¿Quién le dijo que van a volver a subir?”.

“Veamos cómo le va a los expertos, pero no lo dé por seguro. Hay una fórmula, hay una ley. En Chile, yo no sé por qué, se ha perdido en algún minuto esta como tranquilidad, hay mucha estridencia, cualquier experto opina. Vamos a ver cómo va”, añadió.

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Luego, Jorge Quiroz mostró un papel titulado “Ajuste del MEPCO permitió `ahorrar’ casi US$1.000 millones”. En esa línea, explicó: “US$995 millones que nos habríamos perdido en sólo cinco semanas, versus US$67 millones”.

“Y si esto sigue, en seis semanas más son otros US$900, y en seis semanas son otros... llegamos fácilmente a US$4.000 millones”, sostuvo.

Finalmente, el ministro de Hacienda recordó que “hay una guerra y es muy seria. Entonces, nos pilla esta situación con US$40.000 millones más de deuda que la situación que se encontró el gobierno anterior cuando le pasó algo que ni siquiera es parecido”.

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