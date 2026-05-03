Quiroz cuestiona proyección de alza en bencinas y defiende ajuste al MEPCO: “Permitió `ahorrar’ casi US$1.000 millones”

Este domingo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuestionó la proyección realizada por algunos expertos respecto de que las bencinas subirían otros $35 durante la primera semana de mayo.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, uno de los conductores mencionó dicha estimación, ante lo cual el secretario de Estado respondió: “¿Quién le dijo que van a volver a subir?”.

“Veamos cómo le va a los expertos, pero no lo dé por seguro . Hay una fórmula, hay una ley. En Chile, yo no sé por qué, se ha perdido en algún minuto esta como tranquilidad, hay mucha estridencia, cualquier experto opina. Vamos a ver cómo va”, añadió.

MEPCO

Luego, Jorge Quiroz mostró un papel titulado “Ajuste del MEPCO permitió `ahorrar’ casi US$1.000 millones”. En esa línea, explicó: “US$995 millones que nos habríamos perdido en sólo cinco semanas, versus US$67 millones”.

“Y si esto sigue, en seis semanas más son otros US$900, y en seis semanas son otros... llegamos fácilmente a US$4.000 millones ”, sostuvo.

Finalmente, el ministro de Hacienda recordó que “hay una guerra y es muy seria. Entonces, nos pilla esta situación con US$40.000 millones más de deuda que la situación que se encontró el gobierno anterior cuando le pasó algo que ni siquiera es parecido”.