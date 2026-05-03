Hombre muere atropellado por carabinero de franco en Romeral / Agencia Uno

Santiago

Un hombre de 65 años falleció la noche del sábado tras ser atropellado por un carabinero de franco en la comuna de Romeral, en la Región del Maule.

El hecho ocurrió en el kilómetro 14 de la ruta J-55, en el sector El Boldal, donde la víctima, identificada como Miguel Quezada Martínez, caminaba por la vía. En circunstancias que se investigan, fue impactado por una camioneta conducida por el funcionario policial.

De acuerdo con su declaración, el conductor señaló que no advirtió haber atropellado a una persona, aunque reconoció que pasó por encima de un “bulto” en la calzada, sin poder identificar de qué se trataba en ese momento.

Tras el accidente, el uniformado prestó declaraciones ante Carabineros y se sometió a una prueba respiratoria para descartar consumo de alcohol.

Desde la Fiscalía del Maule indicaron que el informe de la SIAT estableció que el peatón se encontraba tendido en la vía al momento del impacto, por lo que se instruyeron peritajes para determinar si estaba bajo la influencia del alcohol.

Las diligencias continúan para esclarecer la dinámica del hecho, mientras el caso quedó en manos del Ministerio Público.