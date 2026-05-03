Sinner aplasta en la final de Madrid: el récord que logró y la curiosa estadística que lo liga a otro destacado deportista / David Ramos

Este domingo, muchos de quienes asistieron a la Caja Mágica se quedaron con las ganas de más tenis en la final del Masters 1000 de Madrid.

Esto considerando que la final entre Jannik Sinner y Alexander Zverev prácticamente no tuvo historia, con el italiano abrochando el título en apenas 57 minutos de juego.

El número 1 del mundo se enfrentó por cuarta vez en los cuatro Masters 1000 que van del año con el alemán, manteniendo la racha de triunfos ante el teutón, aunque ahora con un expresivo 6/1 y 6/2 a su favor.

Con este contundente desempeño, Jannik Sinner completó ya 28 victorias consecutivas en este tipo de torneos, logrando algo que ni Roger Federer, Novak Djokovic o Rafael Nadal pudieron hacer: ganar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, racha que arrancó a finales del año pasado en París-Bercy y que, a lo hecho en Madrid, se suma con los trofeos en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

CHAMPION IN MADRID 🇪🇸🤩



The moment @janniksin wrote a new chapter in tennis history by winning his fifth consecutive ATP Masters 1000 title!#MMOpen pic.twitter.com/Yoc4RDj6xT — Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2026

El impresionante dominio de Jannik Sinner, merced también a la lesión que ha dejado a su gran rival, Carlos Alcaraz, fuera de lo que va de la gira sobre arcilla, también deja una curiosidad.

Eso porque cada vez que su compatriota, el piloto Kimi Antonelli, ha ganado un Gran Premio de Fórmula 1, el número 1 del mundo ganó un Masters 1000.

La racha arrancó en el GP de China, día en que Sinner se quedó con Indian Wells; cuando Antonelli se impuso en el GP de Japón, el número 1 del mundo hizo lo propio en Miami; y a ello se suma lo de hoy domingo, con Antonelli campeón en el GP de Miami y Sinner en Madrid.