Leonardo Farkas tras polémica por estadía en mansión de Venecia: “Quiero aclarar, yo nunca dije que soy dueño...”

Revuelo causó la semana pasada Leonardo Farkas, luego de presentar en Primer Plano la mansión en la que vive en Venecia, en Italia.

De hecho, Fran García-Huidobro visitó la vivienda y quedó asombrada con el lujoso “palacio” en el que reside el multimillonario chileno en Europa.

Sin embargo, tras la emisión del programa se supo que el empresario no era el dueño de la residencia como tal, sino que se trata de un lugar que arrienda.

“Yo nunca dije que soy dueño”

Luego de múltiples reacciones, el propio Farkas se comunicó con Primer Plano para romper el silencio y referirse a la polémica que causó la mansión en la que vive en Venecia. "Primero, a mí me da risa que estén preocupados si es que pago arriendo o si soy dueño de donde vivo", partió señalando el empresario.

Tras ello, explicó: “Quiero aclarar, yo nunca dije que soy dueño de esa casa. La arriendo tres veces al año. La gente de mi producción le dijo a los tuyos (Fran), pero parece que a ti no te dijeron o algo”.

“Cuando estábamos en las góndolas y te dije ‘si tú pasaras tres meses al año en Venecia, ¿en cuál casa lo harías?’. Y te dije ‘está es mi casa’. Pero es un tema de lenguaje. Yo creo que si alguien vive tres meses en un lugar, es su hogar, su casa", agregó Farkas.

En esa misma línea, el multimillonario sostuvo que “no sabía que era un crimen arrendar. Los aviones que yo uso, también son arrendados”.

Por último, Leonardo Farkas concluyó manifestando: “Qué le molesta a alguien si es que yo arriendo o soy dueño. La casa que yo tengo en Florida es más grande que la de Venecia (...) Yo no sé por qué hay tanta envidia en Chile, no sé por qué, comparado con otros países es un poquito demasiado”.