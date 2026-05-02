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AUDIO. Detienen a líder de banda narco que operó en Chile: organización generó más de $84 mil millones

El imputado pertenece a la organización “Los Monarcas de Cali” y fue capturado en la frontera de Ecuador con Colombia.

Javiera Rivera

Vicente Aguilar

Detienen a ciudadano colombiano asociado a &quot;Los Monarcas de Cali&quot;

Detienen a ciudadano colombiano asociado a "Los Monarcas de Cali"

01:41

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Un ciudadano colombiano vinculado a la organización criminal Los Monarcas de Cali fue detenido en el marco de una operación internacional que permitió desarticular parte de una red dedicada al tráfico de drogas.

Según antecedentes policiales, la estructura que operó en Chile generó más de 84 mil millones de pesos en el país, utilizando diversas tiendas para ocultar el origen del dinero.

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El operativo dejó 15 detenidos, 12 colombianos y tres chilenos, además se concretó en la frontera entre Ecuador y Colombia, luego de un trabajo entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Interpol y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Al respecto, el comisario Edgardo del Valle, de la Oficina Central Nacional Santiago de Interpol, explicó que la coordinación entre distintos países fue clave para concretar la captura.

De acuerdo con la investigación, la organización operaba en Chile mediante negocios de fachada como botillerías, casas de cambio y oficinas de envío de dinero.

A través de estas estructuras, habrían lavado recursos provenientes del narcotráfico, la trata de personas y estafas, transformando el dinero en dólares e incluso criptomonedas para su posterior envío al extranjero.

El detenido mantenía una alerta roja de Interpol y actualmente permanece bajo custodia en Colombia, a la espera de su proceso de extradición.

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