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Cata Vallejos anuncia acciones legales tras salida de Miss Universo La Reina

La influencer cuestionó su destitución del certamen y aseguró que buscará revertir la situación por la vía judicial.

Verónica Villalobos

Cata Vallejos anuncia acciones legales tras salida de Miss Universo La Reina

Santiago

La influencer Catalina Vallejos anunció que iniciará acciones legales tras su polémica destitución del certamen Miss Universo La Reina, decisión que, según acusó, la tomó por sorpresa.

La salida fue confirmada por la organización, que apuntó a “incumplimientos de obligaciones fundamentales asociadas al rol”. Sin embargo, Vallejos aseguró haberse enterado a través de redes sociales, en contraste con lo señalado por el director Eric Garrido, quien afirmó haberle informado previamente.

En conversación con el programa “Primer Plano”, la influencer fue enfática: “Sí, voy a iniciar acciones legales, mi abogada ya está en eso (...) De verdad es terrible todo esto”.

Respecto a las críticas recibidas, especialmente aquellas que la calificaban con un “trato déspota”, Vallejos respondió: “Eso es imposible, se lo pueden preguntar a cualquier persona que haya trabajado conmigo. Eso es mentira. Yo a todo el mundo le agradezco por todo, con todo el mundo soy un amor porque yo soy así”.

Además, agregó: “No sé por qué está inventando todas estas cosas, de verdad que debe haber un por qué, espero poder saber bien. No entiendo qué le pasó por su cabeza, a mí me tiene muy desconcertada todo esto”.

Pese a la controversia, la influencer aseguró que no descarta seguir en competencia. “Sí, Fran, yo comencé y lo voy a terminar”, afirmó, señalando que evaluará ingresar nuevamente a través de un proceso de repechaje.

Finalmente, sostuvo que la situación afectó a todo su equipo: “Más allá de injusticia o no, creo que es injusto lo que él está haciendo con nosotros como equipo (...) Para todos nosotros fue una completa sorpresa”.

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