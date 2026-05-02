Met Gala 2026 pone el foco en el cuerpo: cuándo es, cuál es el dress code y todo lo que debes saber del evento

La esperada Met Gala 2026 se celebrará el próximo 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, consolidándose una vez más como el evento más influyente de la moda a nivel global.

Este año, el evento estará marcado por el dress code “Fashion Is Art” (La Moda es Arte), un código de vestimenta que invita a los asistentes a transformar sus atuendos en verdaderas obras artísticas.

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La alfombra roja será transmitida en vivo a través de plataformas digitales de Vogue, con una cobertura que incluirá figuras destacadas del entretenimiento y la industria.

El evento será copresidido por figuras de alto perfil como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, quien lidera la gala desde 1995.

A ellos se suma un comité organizador encabezado por el diseñador Anthony Vaccarello y la actriz Zoë Kravitz. Además, el evento cuenta con el respaldo de patrocinadores como Saint Laurent, el grupo Condé Nast y los empresarios Jeff Bezos y Lauren Sánchez, quienes actúan como anfitriones honorarios.

“Costume Art”

La gala está directamente vinculada a la exposición “Costume Art”, curada por Andrew Bolton, que se inaugurará el 10 de mayo en las nuevas galerías del museo.

La muestra busca explorar la relación entre moda y arte, presentando cerca de 400 piezas, entre prendas históricas y obras artísticas, que recorren más de 5.000 años de historia.

El eje central es el “cuerpo vestido” como una forma de expresión estética, con un enfoque inclusivo que incorpora diversidad de cuerpos, edades y realidades.

En términos de impacto, la Met Gala no solo es un espectáculo cultural, sino también un evento benéfico clave: los fondos recaudados financian el Costume Institute, el único departamento autofinanciado del museo.

Sin embargo, esta edición también ha generado debate, especialmente por el rol de grandes patrocinadores tecnológicos y cuestionamientos sobre desigualdad y representación. Aun así, todo apunta a que la Met Gala 2026 volverá a marcar tendencia, fusionando moda, arte y poder en una de las noches más observadas del año.