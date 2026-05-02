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Kimi Antonelli extiende su dominio para quedarse con la pole position del GP de Miami: Colapinto sorprendió con su nivel

El italiano sumó su tercer primer lugar en las clasificaciones, mientras que el trasandino tuvo su mejor desempeño en lo que va de la temporada.

Carlos Madariaga

Kimi Antonelli extiende su dominio para quedarse con la pole position del GP de Miami: Colapinto sorprendió con su nivel

Kimi Antonelli extiende su dominio para quedarse con la pole position del GP de Miami: Colapinto sorprendió con su nivel / Kym Illman

Este sábado se disputaron las clasificaciones del GP de Miami, el evento que marca el regreso de las competencias en la Fórmula 1.

Al respecto, quien mantuvo el tranco de las últimas fechas fue el italiano Kimi Antonelli, que venía de ganar en China y Japón.

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Manteniendo su ritmo dominante, el piloto de Mercedes no titubeó y se quedó con su tercra pole positions consecutiva.

En el circuito que rodea al Hard Rock Stadium, Antonelli estará escoltado por Max Vertstappen, que arrancará segundo, mientras que en la línea posterior de vehículos se ubicarán Charles Leclerc y Lando Norris.

Quien sorprendió con su nivel en Estados Unidos es el argentino Franco Colapinto, que tras protagonizar una exhibición en Buenos Aires llegó hasta la última ronda de la qualy y largará el domingo en el octavo lugar, su mejor resultado en una clasificación.

El GP de Miami se disputará este domingo 3 de mayo a contar de las 16:00 horas de Chile.

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