Denise Rosenthal sorprende tras mostrar radical cambio físico: “Cuidar tu cuerpo y salud es cuidar tu alma”

La cantante nacional Denise Rosenthal encendió el mundo de las redes sociales, luego de mostrar su radical cambio físico.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista chilena publicó unas fotografías en donde se le observa una notoria transformación física, luciendo un cuerpo más tonificado y ejercitado.

Adicionalmente, la intérprete de “Cambio de piel”, dejó un mensaje motivacional respecto al cuidado del cuerpo y la salud.

“La motivación que necesitas para atreverte a empezar o animarte a seguir. Cuidar tu cuerpo y salud es cuidar el alma”, escribió.

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Tras ello, publicó una segunda historia en la que se observa su espalda trabajada. “No sé, yo encuentro que mi espalda está con todo”, expresó.

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Tras las fotografías publicadas, la cantante generó diversos comentarios de sus seguidores y seguidoras en redes sociales.

“Qué bonita espalda amiga”, “la más linda”, “esa espalda se ve maravillosa”, fueron algunos de los comentarios que usuarios le escribieron a Denise Rosenthal.