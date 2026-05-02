;

Gago y el protagonismo de los jóvenes en el positivo presente de la U: “Acá no hay ningún jugador que tenga la titularidad”

El entrenador del elenco universitario laico destacó el desempeño del equipo para golear a Deportes La Serena.

Carlos Madariaga

Gago y el protagonismo de los jóvenes en el positivo presente de la U: “Acá no hay ningún jugador que tenga la titularidad”

Gago y el protagonismo de los jóvenes en el positivo presente de la U: “Acá no hay ningún jugador que tenga la titularidad” / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

Fernando Gago se mostró más que satisfecho con el rendimiento de la U de Chile tras golear a Deportes La Serena por la Copa de la Liga, resultado que deja a los azules con chances de clasificarse a semifinales del torneo.

“Entendimos la situación, salió lo que habíamos planeado de tratar de buscar las las situaciones con profundidad, de evitar la presión de ellos y a partir de ahí tener la posibilidad de ataque. Salió muy bien también todo lo que era la presión durante el partido. En el segundo tiempo por ahí ya con el marcador a favor nos posicionamos un poquito más atrás y tuvimos menos control de la pelota, pero en líneas generales fue un gran partido”, recalcó en conferencia de prensa.

Revisa también:

ADN

Salió a la perfección lo que planeamos y lo que creíamos que iba a pasar en el partido. A partir de eso, los chicos lo hicieron muy bien, ejecutaron muy bien las acciones y por eso también el equipo dio la sensación de ser un equipo compacto, de un equipo que tenía buena presión, que tenía buenas circulaciones de pelota y a partir de eso fue fluyendo todo todo el partido”, dijo el DT argentino, pero con mesura respecto de la buena racha de resultados que han acumulado.

“No nos podemos quedar con con dos partidos, con un partido. Hay que seguir confirmando partido a partido de lo que lo que queremos como ambición como equipo, como institución y a partir de eso tratar de generar esa ilusión que tenemos que generar con el hincha”, comentó.

Los nombres propios en la U de Chile

En cuanto al positivo momento azul, Gago valoró la racha goleadora de Juan Martín Lucero, que sumó su segundo gol seguido en el club. “Es un jugador con muchísima jerarquía, confiamos muchísimo en él. Hoy tiene la posibilidad de de convertir y es muy importante para el delantero que tenga esa convivencia con el gol”, resaltó, junto con destacar el desempeño de juveniles como Lucas Barrera, Agustín Arce o Ignacio Vásquez.

“La competencia que tiene que haber interna va a estar siempre. Acá no hay ningún jugador que tenga la titularidad. Acá se entrena durante la semana y el que mejor esté, va a jugar. Eso lo lo saben los futbolistas y lo tengo claro yo cómo necesito que compitan en cada entrenamiento”, destacó, más allá de disponer ya de un Charles Aránguiz que en La Portada pudo jugar el segundo tiempo.

Cada futbolista va a tener que ganarse el entrenamiento, independientemente del nombre, sea joven, sea Charles o sea quien sea. El entrenamiento es una pieza fundamental de donde parte para que todos estén en un nivel de competencia que se exija cada cada futbolista para encontrar su mejor nivel”, cerró Fernando Gago.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad