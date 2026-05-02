Gago y el protagonismo de los jóvenes en el positivo presente de la U: “Acá no hay ningún jugador que tenga la titularidad” / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

Fernando Gago se mostró más que satisfecho con el rendimiento de la U de Chile tras golear a Deportes La Serena por la Copa de la Liga, resultado que deja a los azules con chances de clasificarse a semifinales del torneo.

“Entendimos la situación, salió lo que habíamos planeado de tratar de buscar las las situaciones con profundidad, de evitar la presión de ellos y a partir de ahí tener la posibilidad de ataque. Salió muy bien también todo lo que era la presión durante el partido. En el segundo tiempo por ahí ya con el marcador a favor nos posicionamos un poquito más atrás y tuvimos menos control de la pelota, pero en líneas generales fue un gran partido”, recalcó en conferencia de prensa.

“Salió a la perfección lo que planeamos y lo que creíamos que iba a pasar en el partido. A partir de eso, los chicos lo hicieron muy bien, ejecutaron muy bien las acciones y por eso también el equipo dio la sensación de ser un equipo compacto, de un equipo que tenía buena presión, que tenía buenas circulaciones de pelota y a partir de eso fue fluyendo todo todo el partido”, dijo el DT argentino, pero con mesura respecto de la buena racha de resultados que han acumulado.

“No nos podemos quedar con con dos partidos, con un partido. Hay que seguir confirmando partido a partido de lo que lo que queremos como ambición como equipo, como institución y a partir de eso tratar de generar esa ilusión que tenemos que generar con el hincha”, comentó.

Los nombres propios en la U de Chile

En cuanto al positivo momento azul, Gago valoró la racha goleadora de Juan Martín Lucero, que sumó su segundo gol seguido en el club. “Es un jugador con muchísima jerarquía, confiamos muchísimo en él. Hoy tiene la posibilidad de de convertir y es muy importante para el delantero que tenga esa convivencia con el gol”, resaltó, junto con destacar el desempeño de juveniles como Lucas Barrera, Agustín Arce o Ignacio Vásquez.

“La competencia que tiene que haber interna va a estar siempre. Acá no hay ningún jugador que tenga la titularidad. Acá se entrena durante la semana y el que mejor esté, va a jugar. Eso lo lo saben los futbolistas y lo tengo claro yo cómo necesito que compitan en cada entrenamiento”, destacó, más allá de disponer ya de un Charles Aránguiz que en La Portada pudo jugar el segundo tiempo.

“Cada futbolista va a tener que ganarse el entrenamiento, independientemente del nombre, sea joven, sea Charles o sea quien sea. El entrenamiento es una pieza fundamental de donde parte para que todos estén en un nivel de competencia que se exija cada cada futbolista para encontrar su mejor nivel”, cerró Fernando Gago.