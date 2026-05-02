Premios Oscar excluyen a actores y guionistas creados con inteligencia artificial

Santiago

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció nuevas reglas que excluyen a actores y guionistas creados con inteligencia artificial de competir en los Premios Oscar.

La medida, informada este viernes, comenzará a aplicarse en la próxima edición de los galardones, programada para marzo de 2027. Según se detalló, las producciones podrán seguir utilizando herramientas de IA, pero los intérpretes “sintéticos” no serán elegibles para recibir premios, y los guiones deberán ser escritos por humanos.

La decisión surge en medio de la creciente preocupación en la industria por el avance de la inteligencia artificial generativa, especialmente entre trabajadores que advierten posibles reemplazos laborales y reducción de costos en estudios.

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Uno de los casos que intensificó el debate fue el de Tilly Norwood, una “actriz” creada con IA que generó rechazo en el sindicato SAG-AFTRA.

Además, la Academia podrá solicitar información adicional para verificar que las obras postuladas fueron realizadas por personas, marcando así un límite al uso de estas tecnologías sin prohibir completamente su aplicación en el cine.