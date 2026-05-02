Excarabinero queda en prisión preventiva tras conducir con 0.8 gramos de alcohol y causar accidente / Oscar Guerra

En prisión preventiva quedó un excarabinero tras ser formalizado por protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad durante la madrugada del viernes 1 de mayo en la comuna de Rancagua.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el imputado conducía bajo los efectos del alcohol y provocó una colisión que dejó a otro conductor con lesiones de carácter grave.

Las primeras diligencias establecieron que el exfuncionario registró 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia, confirmando su estado al momento del accidente.

Carabineros confirma la expulsión

Tras lo ocurrido, Carabineros resolvió su expulsión de la institución, señalando, mediante un comunicado, que se trata de una conducta individual que contraviene los principios y valores de la institución policial.

Durante la formalización realizada este sábado en el Tribunal de Rancagua, el Ministerio Público le imputó los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves.

Además de obstrucción a la investigación, no dar cuenta a la autoridad, huir del lugar del accidente y no prestar auxilio a la víctima.

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, fijando además un plazo de 45 días para el desarrollo de la investigación.