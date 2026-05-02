Deportes Puerto Montt hunde todavía más a Rangers y se queda con el liderato de la Primera B / Gonzalo Lara / @GonzSan0

Fue un choque de extremos el que dio el cierre a la jornada sabatina por la décima fecha de la Primera B.

Pese a la espantosa campaña de los locales, 5.968 espectadores llegaron al Bicentenario Iván Azócar para apoyar a un Rangers que llegaba al cruce con Deportes Puerto Montt sin sumar un solo triunfo en la temporada.

Fue un encuentro peleado en el sur del país, pero que se desequilibró a partir de la expulsión, por doble tarjeta amarilla, de Tomás Gómez, a los 58 minutos, dejando a los rojinegros con 10 jugadores.

Con ello, Deportes Puerto Montt sacó ventaja de aquella circunstancia y apenas dos minutos más tarde, Jason Flores convirtió el 1-0 con que los de la región de Los Lagos volvieron a los triunfos.

Así las cosas, los “Hijos del Temporal” llegaron provisoriamente al liderato de la Primera B con 18 puntos, a la espera de lo que hagan mañana domingo dos de sus escoltas, Cobreloa y Deportes Antofagasta, que se miden entre sí en Calama.

El escenario totalmente opuesto vive Rangers, que apenas suma dos puntos tras 10 fechas y que sigue sin ganar en 2026, corriendo serio riesgo de perder la categoría, aún cuando está “solo” a cinco unidades de su rival más cercano en la tabla, Deportes Santa Cruz, que empató 2-2 con Deportes Iquique.