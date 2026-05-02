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VIDEO. Deportes Puerto Montt hunde todavía más a Rangers y se queda con el liderato de la Primera B

Los “Hijos del Temporal” se impusieron en Talca, extendiendo el horror en el elenco rojinegro, que aún no gana en lo que va de 2026.

Carlos Madariaga

Deportes Puerto Montt hunde todavía más a Rangers y se queda con el liderato de la Primera B

Deportes Puerto Montt hunde todavía más a Rangers y se queda con el liderato de la Primera B / Gonzalo Lara / @GonzSan0

Fue un choque de extremos el que dio el cierre a la jornada sabatina por la décima fecha de la Primera B.

Pese a la espantosa campaña de los locales, 5.968 espectadores llegaron al Bicentenario Iván Azócar para apoyar a un Rangers que llegaba al cruce con Deportes Puerto Montt sin sumar un solo triunfo en la temporada.

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Fue un encuentro peleado en el sur del país, pero que se desequilibró a partir de la expulsión, por doble tarjeta amarilla, de Tomás Gómez, a los 58 minutos, dejando a los rojinegros con 10 jugadores.

Con ello, Deportes Puerto Montt sacó ventaja de aquella circunstancia y apenas dos minutos más tarde, Jason Flores convirtió el 1-0 con que los de la región de Los Lagos volvieron a los triunfos.

Así las cosas, los “Hijos del Temporal” llegaron provisoriamente al liderato de la Primera B con 18 puntos, a la espera de lo que hagan mañana domingo dos de sus escoltas, Cobreloa y Deportes Antofagasta, que se miden entre sí en Calama.

El escenario totalmente opuesto vive Rangers, que apenas suma dos puntos tras 10 fechas y que sigue sin ganar en 2026, corriendo serio riesgo de perder la categoría, aún cuando está “solo” a cinco unidades de su rival más cercano en la tabla, Deportes Santa Cruz, que empató 2-2 con Deportes Iquique.

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