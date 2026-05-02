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Feriado del Día del Trabajador cerró con cuatro fallecidos y 115 detenciones: Carabineros destaca baja en muertes viales

Desde la institución destacaron una reducción en fallecidos respecto de 2025 y atribuyeron los siniestros, principalmente, a la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Agencia Uno

En el marco del fin de semana largo por el Día del Trabajador, Carabineros entregó un balance de tránsito correspondiente al periodo comprendido entre las 18:00 horas del jueves 30 de abril y las 23:59 horas del 1 de mayo.

Durante ese tiempo se contabilizaron cuatro muertos en siniestros viales y 180 accidentes de tránsito. En diálogo con Radio Carabineros, el teniente coronel Néstor Vega, destacó que, hasta la fecha, hay cinco fallecidos menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

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“Hemos tenido al menos más del 50% de reducción respecto al año 2025″, indicó el uniformado. En esa línea, precisó que las principales causas de estas muertes están vinculadas a la conducción desatenta, bajo los efectos del alcohol o drogas y/o a velocidades imprudentes.

Detenciones e infracciones

Asimismo, se practicaron 6.475 exámenes y se llevaron a cabo 30.917 controles y fiscalizaciones. Como resultado, 115 personas fueron detenidas y se emitieron 1.491 infracciones en todo el país.

Sobre estos procedimientos, Vega informó que han tenido “bastantes resultados, en particular respecto a detenciones de conductores bajo el efecto del alcohol y la droga, lo cual de una u otra forma hace eco en la campaña preventiva que nosotros mantenemos permanentemente en la fiscalización”.

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